Botticelle: Approvato Regolamento. Mai più cavalli nel traffico caotico di Roma

AgenPress. Approvato oggi in Assemblea capitolina il Regolamento sulla trazione animale.

Un convinto plauso arriva dall’associazione Gaia Animali & Ambiente. “Dopo 20 anni di proteste animaliste, si tratta di un traguardo storico per Roma”, dichiara il presidente di Gaia Animali & Ambiente, Edgar Meyer. “Finalmente si eliminano le botticelle dalle caotiche strade di Roma per spostarle nei parchi di alcune ville storiche con percorsi studiati da esperti di equidi”.

Non si vedranno più cavalli affaticati e costretti a percorrere le vie della città tra le auto e sotto il sole.

Il provvedimento ruota intorno a 2 concetti principali:

1. Niente più cavalli nelle strade

2. Possibilità per i vetturini di trasformare gratuitamente la loro licenza in licenza taxi

“Mi considero uno dei “papà” di questo Regolamento”, prosegue Meyer. “Nei 2 anni in cui ho avuto la delega al benessere animale nell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale retto da Pinuccia Montanari abbiamo scritto -con un piccolo gruppo di tecnici dei 2 assessorati (Sostenibilità Ambientale e Mobilità), di attivisti del mondo dell’associazionismo ecoanimalista e con uno studio di avvocati- e limato il testo in innumerevoli riunioni, e ho accompagnato la sua approvazione in Giunta, in Commissione Ambiente, in Commissione Mobilità, nei Municipi”.

“E’ probabile”, prosegue Meyer, “che -una volta confinati nei parchi- molti vetturini decideranno di convertire la loro licenza in licenza taxi. Così si avranno sempre meno botticelle, contestate per il caldo e gli sforzi cui sono sottoposti i cavalli, e si andrà alla graduale sparizione di questa attività, in attesa di una legge nazionale che le abolisca definitivamente”. La trazione animale è infatti consentita da una legge nazionale.

“Plaudo al coraggio di Sindaca, Giunta e Assemblea capitolina di Roma che con questo Regolamento disciplina e limita fortemente un’attività ormai anacronistica in una città moderna”, prosegue l’esponente eco-animalista. “Togliamo dalle strade di Roma questo anacronismo ributtante. E poi facciamo pressione sul Parlamento affinchè abolisca la trazione animale a fini turistici. Così non vedremo più cavalli soffrire nemmeno a Palermo, Napoli, Firenze, Pisa e in tutte quelle città dove persiste questo fenomeno di sfruttamento animale”, conclude Meyer.