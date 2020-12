Soldato australiano beve birra da protesi talebano. Afghani indignati

AgenPress – I leader della società civile afghana hanno reagito con disgusto alle fotografie di un soldato delle forze speciali australiane che beve alcol dalla protesi della gamba di un combattente talebano ucciso.

Le immagini pubblicate dal Guardian martedì hanno mostrato un soldato anziano che è ancora arruolato nelle forze di difesa australiane mentre beveva birra dalla gamba in un bar non ufficiale in una base a Tarin Kowt, la capitale della provincia di Uruzgan, nel 2009.

Altre immagini mostrano soldati che sembrano ballare con la gamba, scattate da un sospetto combattente talebano ucciso in un raid lo stesso anno, e che lo squadrone ha portato con sé mentre venivano ridistribuiti in Afghanistan , secondo un ex soldato.

Le immagini shock, ce n’è anche una in cui i soldati australiani ballano con la protesi dell’afghano ucciso, arrivano proprio mentre sui presunti crimini commessi in Afghanistan infuria una polemica tra il governo di Canberra e la Cina e a pochi giorni dalla pubblicazione di un rapporto sull’argomento.

“È l’immagine più disgustosa, scioccante e orribile che abbia mai visto”, ha detto al Guardian Hayatullah Fazly, membro del consiglio provinciale di Uruzgan, parlando al telefono dal suo ufficio a Tarin Kowt.

“È più doloroso se si considera che [i soldati] erano qui per aiutarci e farci sentire al sicuro. È vergognoso. “

La pubblicazione delle immagini segue il rilascio la scorsa settimana di un’inchiesta di quattro anni redatta sulla condotta delle forze speciali australiane in Afghanistan che collegava i soldati all’omicidio di 39 prigionieri e civili e al trattamento crudele di altri due afgani.

Ha anche trovato “informazioni credibili” che 25 dipendenti in servizio o ex ADF erano coinvolti in gravi crimini o almeno erano stati loro accessori. Nessuna delle presunte vittime era combattente.

Un presunto incidente, pesantemente oscurato nel rapporto, è descritto come “forse l’episodio più vergognoso nella storia militare australiana”.

È stato istituito un ufficio investigativo speciale per perseguire i presunti crimini descritti nel rapporto.

Zabiullah Farhang, portavoce della Commissione afgana indipendente per i diritti umani, ha detto che le foto mostrano che i soldati australiani “non avevano rispetto per la vita degli afgani qui”.

“Questa è una vera violazione dei diritti umani internazionali ed è anche un crimine di guerra. Accogliamo con favore gli sforzi del primo ministro australiano nel creare un [ufficio] per indagare, questo aiuterà a scoprire più crimini.

“Chiediamo al governo australiano di ascoltare e accettare le richieste delle vittime … [per aiutare] a portare i responsabili alla giustizia. Il comitato speciale dovrebbe anche facilitare un modo in cui le vittime possano contattarle direttamente “, ha detto.

Patricia Gossman, la direttrice associata per l’Asia di Human Rights Watch, ha affermato che i pubblici ministeri dovevano “indagare lungo la catena di comando” e ritenere penalmente responsabili gli alti ufficiali se sapevano, o avrebbero dovuto sapere, dei presunti crimini e non sono riusciti a prevenirli o punirli. i responsabili.

“Il governo afghano dovrebbe parlare per le vittime e chiedere un’indagine approfondita e indipendente su tutti i presunti crimini, procedimenti giudiziari contro i responsabili e un risarcimento adeguato e rapido agli afgani danneggiati da questi crimini”, ha detto Gossman.

Il comportamento documentato nel rapporto e nelle immagini rafforzerebbe la propaganda talebana senza un robusto meccanismo di responsabilità, ha detto Hassan Anwari, attivista civile nella città di Balkh.

“Guardare queste atrocità compiute sotto il nome di forze della coalizione internazionale aumenterà la nostra sfiducia nei loro confronti e solleva la possibilità che anche forze di altri paesi possano aver fatto tali cose al nostro popolo”, ha detto. “Rafforzerà anche i talebani nella loro propaganda contro le forze internazionali. Chiedo vivamente agli organismi responsabili di esaminarlo. “