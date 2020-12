Carburanti: distributori in sciopero dal 14 sera al 17 dicembre

AgenPress. Un esposto al Garante per gli scioperi e ai Prefetti contro la protesta indetta dai distributori di carburante che rimarranno chiusi dalla sera di lunedì 14 dicembre prossimo e fino alla mattina di giovedì 17.

“Si tratta di uno sciopero illegale che creerà disagi immensi ai cittadini, specie a chi si sposta per motivi lavorativi – afferma il presidente Carlo Rienzi – Non entriamo nel merito delle rivendicazioni dei lavoratori, ma ancora una volta non possiamo assistere agli utenti che vengono presi in ostaggio da sindacati e organizzazioni di categoria”.

Presenteremo un immediato esposto al Garante per gli scioperi, chiedendo di sanzionare pesantemente i responsabili della protesta, e una istanza ai Prefetti di tutta Italia e al Governo affinché precettino i lavoratori garantendo i servizi pubblici essenziali sulla rete ordinaria e autostradale – annuncia il Codacons.