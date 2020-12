Stretta Usa ad ingressi membri partito comunista Cina. Replica: “è repressione politica”

La nuova legge, entrata in vigore immediata, limita la validità massima dei visti di viaggio per i membri del partito e le loro famiglie a un mese e un unico ingresso, secondo due persone che hanno familiarità con la questione. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha detto in una dichiarazione inviata per e-mail che stava riducendo la validità dei visti per i membri del partito da 10 anni a un mese.

In precedenza, i membri del partito, come altri cittadini cinesi, potevano ottenere visti per i visitatori per gli Stati Uniti fino a 10 anni di durata. Le nuove misure non influiscono sull’idoneità dei membri del partito ad altri tipi di visti, come l’immigrazione, ha aggiunto una delle persone.

In linea di principio, il cambiamento di politica potrebbe influenzare i viaggi di circa 270 milioni di persone – la Cina ha circa 92 milioni di membri del Partito Comunista – anche se in pratica potrebbe essere difficile determinare chi, a parte i funzionari di alto livello, appartiene al partito. Le nuove norme sui visti si aggiungono all’ormai pluriennale conflitto tra i due paesi su commercio, tecnologia e molto altro.