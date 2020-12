Usa. Anthony Fauci entra nel team anti Covid di Biden. “Gennaio sarà terribile”

AgenPress – Anthony Fauci ha accettato subito l’offerta di Joe Biden di servire come chief medical adviser della task force anti Covid. “Oh, assolutamente, ho detto ‘si” immediatamente”, ha riferito. In una intervista alla Cnn, il presidente eletto aveva detto di aver chiesto all’autorevole immunologo americano di restare nella sua amministrazione “nello stesso ruolo che ha avuto con gli ultimi presidenti” e “di servire come capo consulente medico” del team che si occuperà della lotta alla pandemia.

“Gennaio sarà terribile”, ha detto Fauci. “Penso che gennaio sarà terribile perché l’ondata del Thanksgiving si sovrapporrà a quella natalizia, quindi è del tutto possibile che gennaio costituisca il mese peggiore”.