Brexit. Domani riprendono i negoziati fra la Ue e il Regno Unito

AgenPress – Dal colloquio di sabato fra Boris Johnson e Ursula von der Leyen giunge un segnale positivo: “Nella nostra conversazione abbiamo accolto con favore che ci siano stati progressi in molte aree”, afferma un comunicato congiunto. “Ciononostante, rimangono differenze significative in tre campi. Pur riconoscendo la serietà di queste divergenze, abbiamo concordato che siano intrapresi ulteriori sforzi per vedere se possono essere risolte. Pertanto abbiamo dato istruzioni ai nostri rappresentati di riprendere i negoziati domenica a Bruxelles. Noi ci risentiremo lunedì sera”.

“Abbiamo deciso di fare uno sforzo supplementare, i negoziatori torneranno a discutere domani a Bruxelles per capire se le differenze si possono superare”, ha detto la presidente della Commissione Ue al termine della conversazione telefonica con Boris Johnson.

“Nella telefonata di oggi abbiamo accolto con favore il fatto che siano stati compiuti progressi in molti settori. Tuttavia, permangono differenze significative su tre questioni critiche: parità di condizioni, governance e pesca. Entrambe le parti hanno sottolineato che nessun accordo è fattibile se questi problemi non vengono risolti”, ha detto von der Leyen. “Pur riconoscendo la gravità di queste differenze, abbiamo convenuto che i nostri team negoziali dovrebbero intraprendere un ulteriore sforzo per valutare se possono essere risolti”, ha aggiunto, annunciando una nuova conversazione telefonica con Johnson domani sera.