Cina. +21% export, anche per forniture contro il Covid-19. Record surplus novembre a 75,42 mld

AgenPress – Il commercio estero cinese ha continuato a salire a novembre con una crescita notevole e una struttura migliorata, come hanno mostrato i dati ufficiali lunedì.

Il commercio estero del paese è cresciuto del 7,8% anno su anno il mese scorso, con le esportazioni che sono aumentate del 14,9% anno su anno in termini di yuan. Le importazioni sono diminuite dello 0,8% rispetto a un anno fa, ha affermato l’Amministrazione generale delle dogane.

La Cina vede a novembre il surplus commerciale volare a 75,42 miliardi di dollari ai livelli più alti di sempre, doppiando i 37,18 miliardi dello stesso mese del 2019 e superando i 53,5 miliardi attesi dagli analisti, con la ripresa della domanda globale malgrado il Covid-19. Il dato, secondo le Dogane, beneficia di un balzo annuo dell’export, in fase espansiva da sei mesi di fila, del 21,1% a fronte del +11,4% di ottobre e del +12% stimato dai mercati. L’import cresce per il terzo mese di fila, segnando un rialzo del 4,5% annuo, meno del +4,7% di ottobre e del +6,1% atteso.

Nei primi 11 mesi, il commercio estero di merci in Cina è stato pari a 29,04 trilioni di yuan (circa 4,44 trilioni di dollari USA), in aumento dell’1,8% su base annua, accelerando da un aumento dell’1,1% nei primi 10 mesi, ha affermato l’amministrazione in una nota .

“La crescita accelerata del commercio estero riflette la forte resilienza economica della Cina”, ha detto Zhuang Rui, ricercatore dell’Academy of China Open Economy Studies dell’Università di International Business and Economics.

Il commercio generale, che ha coinvolto catene di produzione più lunghe e riflette meglio la forza manifatturiera del paese, è cresciuto del 3,2% durante il periodo di 11 mesi, assorbendo una quota maggiore del commercio totale di merci.

L’Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico è rimasta il principale partner commerciale della Cina durante il periodo, seguita dall’Unione europea e dagli Stati Uniti.

Le società private hanno svolto un ruolo significativo nel promuovere la crescita del commercio, con il loro commercio estero in espansione dell’11,3% nei primi 11 mesi, fino a rappresentare il 46,4% del totale del paese.

I prodotti meccanici ed elettrici hanno fatto la parte del leone nelle esportazioni del paese, con il loro valore delle esportazioni che ha raggiunto i 9,57 trilioni di yuan nei primi 11 mesi, in aumento del 5,4% su base annua.

Le esportazioni di tessuti, comprese le maschere, sono aumentate del 33% anno su anno durante il periodo, mentre le esportazioni di auto sono diminuite del 3,7%.

L’export è cresciuto al passo più rapido da febbraio 2018, sostenuto dalla solida domanda esterna dato che la Cina ha recuperato più velocemente la ripresa delle attività produttive rispetto ai principali partner commerciali, fatta di beni legati alla lotta alla pandemia del Covid-19, come materiale protettivo personale, prodotti di elettronica per la casa e i beni tradizonali legati alla stagione natalizia.

Il trend delle esportazioni potrebbe restare elevato per i prossimi mesi a causa del grave stato della pandemia nel mondo, anche se i beni medicali sembrano cominciare a perdere terreno, a conferma di una relativa produzione in aumento all’estero.

Per mitigare l’impatto dell’epidemia sulle società di commercio estero, il paese ha semplificato le procedure doganali e introdotto incentivi per il commercio elettronico transfrontaliero, nonché ha introdotto altre forme di commercio innovative.

La Cina ha accorciato il catalogo delle tecnologie vietate o soggette a limitazioni di importazione e ha adottato misure per rafforzare la protezione della proprietà intellettuale.

Il paese ha anche promesso di creare 10 zone dimostrative per promuovere le importazioni, dove saranno sperimentati sistemi di regolamentazione innovativi e modelli commerciali flessibili.

Nel suo ultimo sforzo per aprire il mercato e stimolare il commercio, a metà novembre la Cina ha firmato l’accordo di partenariato economico globale regionale, il più grande accordo di libero scambio al mondo, con 10 paesi membri dell’ASEAN e Giappone, Repubblica di Corea, Australia e Nuova Zelanda.