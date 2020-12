Covid. Morti altri 5 medici. 243 dall’inizio dell’epidemia

AgenPress – Altri 5 medici hanno perso la vita a causa della pandemia da Covid-19. Sono Pier Luigi Crivelli (anestesista), Roberto Governi (odontoiatra), Roberto Di Fortunato (oculista) e Claudio Noacco (diabetologo), Pierluigi Bettinelli, ex ospedaliero e ora medico in Rsa a Mantova.

Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, che aggiorna l’elenco delle vittime includendo medici in attività, in pensione o richiamati in servizio per l’emergenza. Il totale dei camici bianchi deceduti dall’inizio della pandemia sale a 243, 64 dei quali hanno perso la vita durante la seconda ondata.