Brexit, Angela Merkel: “un accordo è ancora possibile, ma è fondamentale rispettare l’integrità del mercato unico dell’Ue”

AgenPress. Per la cancelliera tedesca Angela Merkel un accordo è ancora possibile, ma è fondamentale rispettare l’integrità del mercato unico dell’Ue.

“Non credo che domani sapremo già se l’accordo avrà successo o meno”, ha dichiarato la cancelliera. “In ogni caso non posso prometterlo. Ci stiamo ancora lavorando, ma siamo anche pronti a condizioni che non possiamo accettare. Quindi, se Londra imporrà condizioni che non possiamo accettare, siamo pronti a percorrere una strada dove non ci sarà un accordo. Una cosa è chiara: l’integrità del mercato unico dev’essere preservata”.