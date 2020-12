Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Vicino ai risparmiatori Banca Popolare di Bari”

AgenPress. “Sono vicino ai 70000 risparmiatori della Banca Popolare di Bari. Trovo ingiusto e contrario prima di tutto al buon gusto, che il nuovo cda, appena insediatosi, come primo atto gestionale, pensi all’ aumento del proprio stipendio al posto di occuparsi della situazione insostenibile degli azionisti.

Avanzo questa proposta: perchè non trasformare le somme dovute dalla Banca Popolare di Bari a credito di imposta in favore dei danneggiati che attualmente, per colmo e beffa, devono pagare le tasse per azioni che non valgono nulla e sostenere persino le spese di conto?”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.