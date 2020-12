Cicchitto (ReL): Intervista nuovo Presidente Anm esprime disponibilità ad andare a fondo del problema

AgenPress. “L’intervista del nuovo presidente dell’Anm e’ interessante perché finalmente esprime la disponibilità di un Presidente dell’associazione nazionale magistrati ad andare a fondo del problema e non a banalizzarlo.

Esiste una questione grande quanto una casa costituita dal fatto che più volte un intreccio tra alcuni soggetti politici e alcuni magistrati hanno cambiato il corso della vita politica italiana.

Se per mandanti il dottor Santalucia si riferisce a questo intreccio dice una cosa positiva, se invece si riferisce a oscuri grandi vecchi che dall’esterno avrebbero condizionato il tutto, esprime una visione forzata e complottistica della realtà.

Una realtà che è già squadernata davanti a tutti e cioè che dal 92-94 in poi c’è stato un intreccio strettissimo tra alcuni magistrati di punta, alcuni giornali e televisioni, e alcuni uomini politici. Col passare del tempo questo intreccio e’ andato avanti a geometria variabile, mentre qualcuno dei protagonisti del 92-94 pensava che fosse uno schema fisso e precostituito.

Davanti a noi c’è una serie infinita di equilibri politici e di soggetti politici o economici che sono stati distrutti con operazioni di una straordinaria violenza, non in più fisica come era il golpismo tradizionale ma giudiziaria e politica e mediatica. Se il dottor Santalucia si mette su questo piano, finalmente può darsi che si possa cominciare a far luce davvero su ciò che ha devastato questo Paese.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.