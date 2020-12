Coronavirus. Perchè si muore tanto in Italia? Risponde l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola

AgenPress. A queste domande risponde l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola.

Perchè si muore tanto in Italia?

Il tasso di letalità conta le persone decedute tra tutte quelle che si sono ammalate o contagiate. Nel caso di Covid-19, l’Italia ha un tasso di letalità del 3,5%: vuol dire che ogni 100 positivi, ne muoiono tra 3 e 4. Questo tasso è estremamente elevato, considerando che in Francia è del 2,4%, in USA 1,9%, in Germania 1,6%.