Rai, Mollicone – Santanchè: “Presenza di Di Maio a 90° minuto inaccettabile, viola pluralismo”

AgenPress. “La partecipazione di Luigi Di Maio a 90° minuto in occasione della puntata speciale in onore di Paolo Rossi e Diego Armando Maradona è inaccettabile e fuori da ogni logica. Ci saremmo aspettati un ricordo organizzato con amici e colleghi dei due simboli del calcio italiano e internazionale.

Invece, viene invitato il ministro degli Esteri italiano. Presenteremo un quesito in Vigilanza Rai per chiedere al direttore di Rai Sport Bulbarelli e al vice Varriale chiarezza su questa scelta che reputiamo totalmente inappropriata e in violazione del principio del pluralismo dell’informazione.”

Così i parlamentari di FDI componenti della commissione di Vigilanza Rai, Federico Mollicone e Daniela Santanchè.