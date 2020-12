Brexit. Barnier, “intesa ancora possibile. Fine negoziato quando troviamo un accordo”

AgenPress – “Abbiamo negoziato solo nove mesi” per un’intesa di libero scambio col Regno Unito, mentre “per tutti gli accordi” chiusi in precedenza sono stati necessari almeno “cinque anni”. Daremo tutte le chance a questo accordo, che è ancora possibile”. Così il capo negoziatore dell’Ue, Michel Barnier, stamani, a margine della riunione con gli ambasciatori Ue.

“Abbiamo negoziato solo nove mesi” per un’intesa di libero scambio col Regno Unito, mentre “per tutti gli accordi” chiusi in precedenza sono stati necessari almeno “cinque anni”. Daremo tutte le chance a questo accordo, che è ancora possibile”, ha detto ancora spiegando che “i prossimi giorni” seppur “pochi sono importanti, se vogliamo che dal primo gennaio 2021 l’accordo” sia funzionante. “Una concorrenza equa, ed una soluzione sostenibile sulla pesca sono le chiavi per raggiungere un’intesa”.

“E’ nostra responsabilità dare ai negoziati ogni possibilità di riuscita. Mai prima d’ora abbiamo negoziato un accordo così ampio in modo così trasparente ed in così poco tempo (commercio; energia; pesca; trasporto; cooperazione giudiziaria e di polizia)”, scrive Barnier su Twitter.