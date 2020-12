Fed. I tassi rimangono invariati fra lo 0 e lo 0,25%

AgenPress – La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%. Lo ha deciso la banca centrale nell’ultima riunione del 2020.

“La Fed è impegnata a usare tutti i suoi strumenti a disposizione per sostenere l’economia in questo momento difficile, promuovendo la massima occupazione e la stabilità dei prezzi”, si legge nel comunicato diffuso dalla Fed al termine della due giorni di riunione. “L’attività economica e l’occupazione hanno continuato a recuperare ma restano ben al di sotto dei loro livelli di inizio anno. Le condizioni finanziarie restano accomodanti riflettendo in parte le misure in campo a sostegno dell’economia e il flusso di credito alle famiglie e alle imprese. La strada dell’economia dipenderà in modo significativo d quella del virus. La crisi sanitaria continuerà a pesare sull’attività economica, sull’ocupazione e l’inflazione nel breve termine, e pone considerevoli rischi all’outlook nel medio termine”.