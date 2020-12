Natale da soli può avere un impatto sulla salute psicologica della popolazione

AgenPress – “Dopo un anno di pandemia così difficile è forte il bisogno di un Natale di valori, d’affetti e spiritualità. Un Natale che non sia solo di shopping, ma per ritrovarsi e stare insieme con i veri affetti. Oggi c’è più bisogno di un Natale autentico. Se non lo si potrà fare sarà sicuramente un problema perché tutto questo impatterà sulla salute psicologica della popolazione”.

Lo dice il presidente dell’Ordine nazionale degli psicologi David Lazzari. “Bisogna pensare a come tutelare la popolazione anche da questo punto di vista”.

“Se il Governo dovesse decidere una stretta sugli spostamenti lo farà a ragion veduta per tutelare la popolazione. Non lo farà per dispetto perché le Istituzioni sono le prime a volere il prima possibile la libera circolazione della gente. Norme così sofferte devono essere quindi assolutamente rispettate”, ha aggiunto. Per Lazzari è quindi importate pensare a dei “ristori” anche in tale ambito. “Si sono fatti – aggiunge – dei voucher per l’acquisto dei monopattini e altri beni o per i servizi di baby sitter, solo per fare esempi. Sarebbe bene che il Governo pensasse a queste procedure rapide anche per il settore della psicologia, oppure che dicesse cosa vuol fare, che idee ha in proposito, perché i fatti non ci sono”.