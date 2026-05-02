UNICEF: i sistemi e le politiche in materia di migrazione devono tutelare i diritti dei bambini

AgenPress. Mentre i paesi si riuniscono in occasione del Forum internazionale sulla revisione delle politiche migratorie, il mondo si trova di fronte a una svolta epocale per quanto riguarda l’impatto dei sistemi migratori sui minori. A livello globale, le nuove leggi, le pratiche di applicazione e gli accordi bilaterali stanno cambiando rapidamente.

La posta in gioco è enorme: si tratta di stabilire se i minori troveranno sistemi in grado di tutelare i loro diritti e il loro interesse superiore, oppure se correranno il rischio di subire danni, di essere separati dalle loro famiglie e di vedere ridotto il loro accesso alla protezione.

È fondamentale ribadire un principio fondamentale: la tutela dei minori e la gestione della migrazione non sono obiettivi in contrasto tra loro. La governance della migrazione, l’applicazione della legge e la tutela dei minori sono aspetti complementari che si rafforzano a vicenda quando si basano su standard internazionali e misure concrete di salvaguardia. Una gestione efficace della migrazione può e deve coesistere con misure volte a proteggere la sicurezza, la dignità e il futuro dei minori.

Esortiamo gli Stati membri a garantire che le politiche migratorie rispettino tre priorità incentrate sui minori:

Porre fine alla detenzione dei minori migranti e ricorrere a misure alternative per i minori e le loro famiglie. La detenzione non è mai nell’interesse superiore del minore. Si incoraggiano gli Stati ad adottare misure alternative che consentano ai minori e alle loro famiglie di rimanere insieme nella comunità, con un adeguato accompagnamento sociale, mentre vengono esaminati i loro casi di migrazione o di asilo. Tali misure alternative sono più sicure, più umane e più convenienti dal punto di vista economico, consentendo al contempo alle autorità di esaminare i casi in modo ordinato.

Le operazioni di contrasto all’immigrazione devono essere tenute lontane dai luoghi che devono rimanere spazi sicuri e protetti per i bambini. I bambini e le loro famiglie devono poter accedere all’assistenza sanitaria, all’istruzione e ai servizi di protezione senza timori. Le azioni di contrasto all’immigrazione all’interno o nei pressi di scuole, ospedali e altri spazi comunitari mettono a rischio i bambini e compromettono l’accesso a tali servizi. I bambini non dovrebbero mai essere presi di mira, fermati o esposti a operazioni di contrasto in luoghi che sono destinati a essere sicuri e protettivi.

Dare priorità all’unità familiare e garantire percorsi rapidi e dotati di risorse adeguate per il ricongiungimento. La separazione familiare ha effetti devastanti sulla sicurezza, la stabilità e lo sviluppo dei bambini. È possibile adottare misure proattive per prevenire la separazione familiare quando le autorità coordinano le loro azioni tra agenzie e giurisdizioni. Quando la separazione si verifica, una rapida identificazione, ricerca e ricongiungimento possono ridurre i rischi di sfruttamento, disagio e incertezza prolungata, consentendo alle famiglie di ricongiungersi rapidamente sia all’interno dello stesso paese che oltre confine. Quando è nell’interesse superiore del minore, il ricongiungimento con la famiglia in un altro paese dovrebbe essere accompagnato da una gestione del caso e da un sostegno al reinserimento.

I bambini attraversano i confini per ragioni complesse: conflitti, povertà, ricongiungimento familiare o altre necessità. Tutelare i loro diritti non è un ostacolo a una gestione efficace della migrazione, ma costituisce il fondamento di politiche umane, legittime e sostenibili. L’UNICEF invita tutti gli Stati membri ad assumere impegni specifici per proteggere i bambini migranti e, integrando i diritti dei bambini nelle politiche migratorie e nei quadri di gestione delle frontiere, a dimostrare che la migrazione può essere gestita in modo da proteggere i bambini.