Artisti italiani ed egiziani sono stati premiati al British Niche Festival di Milano

AgenPress. La città italiana di Milano ha ospitato la cerimonia di distribuzione della rivista britannica “Niche”, che si è svolta sotto il patronato del Consolato Generale egiziano, nell’ambito di un gruppo di sponsor ufficiali che celebrano l’innovazione in vari settori Con una presenza diplomatica, tecnica ed economica di alto livello, nel quadro degli eccellenti rapporti tra Egitto e Italia.

L’ambasciatore Walid Othman, console generale egiziano a Milano, ha sottolineato la profondità delle relazioni tra Egitto e Italia, definendo quest’ultima “il principale partner commerciale dell’Egitto in Europa

Il Console Generale egiziano a Milano ha spiegato che l’evento è andato ben oltre una celebrazione culturale, diventando un punto d’incontro per imprenditori di entrambi i Paesi desiderosi di esplorare promettenti opportunità di investimento, lodando la grande stima che l’Italia nutre per lo status e la storia dell’Egitto.

Personalità di spicco del mondo artistico italiano ed egiziano hanno brillato sul tappeto rosso, dove sono stati premiati l’attrice Antonella Salvucci, l’artista egiziana Dina El Sherbiny, l’artista egiziano Karim Fahmy e il musicista Hisham Khorma.

Antonella Salvucci ha espresso la sua gioia per aver ricevuto il Niche Award, sottolineando che l’arte non è solo un mezzo di intrattenimento, ma una forza trasformativa capace di cambiare le società ed elevare il livello di coscienza umana.

Sono stati inoltre premiati diversi imprenditori, architetti e proprietari di aziende di arredamento.

Nadi Gali, presidente dei Niche Awards, ha dichiarato che Milano è stata scelta per ospitare questa edizione grazie al suo status globale di centro della moda e della bellezza, descrivendo l’edizione milanese come la più armoniosa e distintiva grazie al suo carattere unicamente italiano.

È opportuno sottolineare che l’evento si è svolto a margine della World Design Week di Milano, considerata la manifestazione culturale e commerciale più famosa al mondo.