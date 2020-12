Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Politica, serve responsabilità”

AgenPress. “Mentre il Paese è scosso da una crisi sanitaria senza precedenti a causa della pandemia e da un’ altrettanto grave situazione economica che rischia di portare al collasso moltissime attività, la politica non brilla per lungimiranza.

In sintesi, Renzi dica con chiarezza e senza infingimenti che cosa si prefigge, ma è chiaro che il Paese non è in grado in questo momento di permettersi avventure elettorali o avventure politiche. Al contrario, una politica che sappia guardare al bene comune e volare alto, ha il dovere della responsabilità mettendo da parte liti e divisioni pensando solo al benessere degli italiani, ovviamente nel doveroso rispetto di maggioranza ed opposizione”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò