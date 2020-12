Natale. Salvini, mi autodenuncio, se tutto chiuso esco per aiutare chi ha bisogno

AgenPress – “Mi autodenuncio: se la scelta del governo sarà che non si può uscire di casa, il 24, 25 e 26 neanche per portare un piatto caldo a chi dorme in strada, bene io lo farò lo stesso come da anni sono abituato a fare, per portare dei doni ai bimbi più sfortunati. Non potete chiudere in casa il cuore degli italiani. Lo preannuncio, se ci sarà il tutti chiusi in casa io esco, io aiuto, io porto un pasto caldo, una coperta. Non potete congelare il cuore degli italiani. Dividere le famiglie non ha senso, non c’è decreto che esista che possa impedire agli italiani di aiutare altri italiani”. Lo ha annunciato Matteo Salvini su Instagram.

“Chiedo una mano per questa operazione sorriso. Non esiste Conte, non esiste decreto del governo che possa separare ciò che la tradizione e il buon Dio ha unito. Qui non c’è distinzione politica, nessun decreto può isolare. Chiediamo buon senso, limitare gli spostamenti ma non chiudere. Non si parla di feste, di sciate ma si parla di aiutare gli italiani che hanno bisogno. Diritto alla salute sì ma – ha concluso – il diritto alla vita deve vivere con il diritto al lavoro e il diritto al volontariato”.