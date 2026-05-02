Zanardi: Borgonzoni, addio ad un grande campione, orgoglio bolognese

AgenPress. “Oggi perdiamo un campione dello sport, un uomo che ha saputo incarnare, come pochi altri, la forza d’animo. Un bolognese che ha assorbito lo spirito di una città che non si arrende mai, trasformando le difficoltà in opportunità. Dalle piste di Formula 1 ai successi paralimpici, Zanardi ha insegnato al mondo intero che i limiti sono spesso solo nella nostra mente. Mancherà a tutti noi, un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi compagni di percorso”.

Così in una nota il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.