Matt Hancock (min. Sanità). Variante coronavirus nel Regno Unito è fuori controllo

AgenPress – La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è “fuori controllo. Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo”

Lo ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. “E’ fuori controllo e abbiamo bisogno di riportarla sotto controllo”, ha detto Hancock a proposito della nuova variante di coronavirus. “Sappiamo che il (vecchio) ‘tier 3’ funziona con la vecchia variante. Ma sappiamo che non funziona con la nuova variante, perché questa si diffonde con più facilità. Per questo ci sono restrizioni al movimento: per cercare di fermare la diffusione di questa (nuova) variante”, ha aggiunto il ministro britannico, citato dal Guardian, aggiungendo che non è detto che ci debba essere un “lockdown nazionale”. “Sono molto preoccupato per l’Nhs (il sistema sanitario pubblico britannico, ndr). Al momento ci sono poco più di 18.000 ricoveri per coronavirus negli ospedali pubblici, cioè poco al di sotto del numero che abbiamo raggiunto con il primo picco. Questa è un’altra ragione per cui è necessario che tutti rispettino le regole e si assumano delle responsabilità di persona”.