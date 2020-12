Covid, Sofo (Lega), Francia vuole passaporto sanitario, qual è posizione Ue? Interrogazione a Commissione Europea

AgenPress. Obbligo vaccini e passaporto sanitario, è fondamentale che l’Europa renda nota la sua posizione. Nelle ultime ore il Governo francese ha presentato un progetto di legge per arrogarsi – anche al fuori dell’ambito Covid – il potere di subordinare circolazione, accesso a luoghi o mezzi di trasporto pubblici nonché esercizio di attività da parte dei cittadini alla presentazione di certificati attestanti la ricezione di trattamenti curativi.

Contrariamente a un’adeguata e completa campagna di informazione, quello di Parigi risulta un approccio autoritario allarmante, che elimina le procedure democratiche normalmente necessarie per imporre limitazioni alle libertà individuali.

Su questi temi servono massima trasparenza e chiarezza: ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere quale sia la sua posizione in merito, per sapere se considera quella del Governo francese un’iniziativa da stigmatizzare oppure da replicare anche negli altri Stati membri, nonché se intenda disincentivare o meno l’adozione di strategie come l’obbligo vaccinale o come l’applicazione di restrizioni per i cittadini che decidono di non sottoporsi a vaccinazione”.

Così in una nota Vincenzo Sofo, europarlamentare della Lega, firmatario dell’interrogazione alla Commissione Europea.