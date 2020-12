Covid, Zanni (Lega), inquietanti retroscena Spiegel su vaccini, Ue faccia chiarezza

AgenPress. “Se quanto riportato da Der Spiegel in merito all’atteggiamento dell’Ue sui vaccini anti Covid dovesse corrispondere al vero, sarebbe gravissimo.

Stando a quanto si legge sugli organi di informazione, la Commissione Europea avrebbe rallentato e persino limitato l’acquisto di dosi di vaccino BioNTech e Pfizer con l’obiettivo di non penalizzare la francese Sanofi, con la quale ha già stipulato un contratto, sebbene in ritardo per la produzione del farmaco: sarebbe inaccettabile e inaudito, una invasione di campo senza precedenti da parte di un ente che dovrebbe operare nell’interesse e a tutela di tutti gli europei, senza distinzioni né corsie preferenziali o trattamenti di favore. Servono massima trasparenza e chiarezza: dalla Commissione Europea ci aspettiamo che smentisca queste notizie in maniera netta e in tutte le sedi”.

Così in una nota Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo.