Brexit, Campomenosi (Lega), disagi causati da atteggiamento Ue, trasportatori penalizzati

AgenPress. “La Commissione Europea, il negoziatore Barnier e Parigi sono riusciti a fare quanto promesso: dare ‘una lezione’ a Boris Johnson e ai britannici, rei di aver scelto la libertà, arrivando a pochissimi giorni dal termine del periodo transitorio della Brexit senza ancora accordo commerciale tra Ue e Uk.

Gli enormi disagi, che si spera saranno superati con un’intesa entro Natale, non sono casuali, ma il risultato della scelta isterica di posticipare il più possibile, danneggiando proprio le imprese di chi, in primis Germania, Italia e Francia, esporta molto verso il Regno Unito.

Protagonisti di questa follia sono gli stessi politicanti che nelle settimane scorse reagivano in maniera nervosa ai primi vaccinati in Gran Bretagna, mentre in Ue si procedeva nel balletto tra esperti delle autorità nazionali e di quella europea. Il conto lo pagheranno i camionisti, incolonnati senza aiuti, ennesima categoria di lavoratori che subisce da anni concorrenza sleale e competizione al ribasso proprio grazie alle norme di quell’Ue a misura di multinazionali e paradisi fiscali.

La Commissione nei giorni scorsi si è dimostrata mansueta con la Turchia che minaccia la Grecia e incarcera chi si oppone, e tra qualche settimana concluderà un accordo discutibile con la Cina, negoziato senza che nessuno a Bruxelles avesse da ridire su repressione di minoranze, sfruttamento del lavoro forzato e totale assenza di collaborazione con il resto del mondo sull’origine del Covid.

Per l’eurocrazia la precedenza era ‘dare una lezione’ alla democratica Albione: se ne pentiranno presto. Se a Roma ci fosse un Governo serio, interverrebbe in aiuto dei nostri camionisti e delle aziende coinvolte: a loro va la nostra massima solidarietà, la Lega continuerà a battersi in Italia e in Europa per difendere i loro interessi e quelli degli italiani”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, componente della Commissione Trasporti.