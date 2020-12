Cartelle esattoriali, Fapi: “No ulteriore differimento ma saldo e stralcio cartelle”

AgenPress. “Il differimento di ulteriori tre mesi delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei pignoramenti non risolve il dramma che vivono con il fisco da anni artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Chiediamo al Governo – aggiunge il leader della Fapi – di mettere in campo una misura tombale che possa liberare le partite iva dal carico fiscale accumulato negli anni. In tanti casi si tratta di lavoratori autonomi che si sono trovati in difficoltà economiche e per questo sono stati costretti a scegliere tra il sostentamento delle proprie famiglie o il pagamento delle tasse”.

“Per queste piccole realtà imprenditoriali – conclude Sciotto – immaginiamo un saldo e stralcio al 20% che riteniamo necessario per restituire loro la possibilità di riprendere a lavorare ed investire in Italia”.