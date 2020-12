Renzi: “Se c’è l’accordo sul Recovery si va avanti, se non c’è le nostre Ministre si dimetteranno”

AgenPress. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella conferenza al Sentato ha dichiarato:

“Se c’è l’accordo sul Recovery bene, si va avanti, se non c’è l’accordo faranno senza di noi e le nostre Ministre si dimetteranno. Non siamo alla ricerca di poltrone ma di idee“. Il Ministro Gualtieri mercoledì riceverà la delegazione di Italia Viva e in quell’occasione presenteremo 61 punti su cui non siamo d’accordo delle 103 pagine di Next generation Eu“.

“Il piano predisposto da Conte manca d’ambizione, ed è senz’anima. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme i pezzi”. conclude Renzi – .