Cina. La repressione del regime di Xi Jinping. I governi stranieri non possono ignorarla

AgenPress – La mia attività – documentare gli attacchi ai giornalisti in Asia e sostenere i loro interessi – richiede una pelle spessa. Non posso lasciare che ogni caso mi colpisca o non potrei funzionare. Ma a volte un caso perfora l’armatura. È successo lunedì mattina quando mi sono svegliato alla notizia che un tribunale cinese aveva condannato il giornalista Zhang Zhan , 37 anni, a quattro anni di carcere per “aver litigato e provocato guai”. Ciò segue l’accusa del governo, che l’ha accusata di “pubblicare grandi quantità di informazioni false”.

Il vero crimine di Zhang: riferire di fatto sul campo al culmine della pandemia di Covid-19, nel suo allora epicentro, Wuhan, in dispacci video che sfidavano la narrativa ufficiale del governo. E poi per sfidare ostinatamente il governo cinese insistendo sulla sua innocenza.

Perché questo caso ha superato gli altri? Forse sono le foto che noi del Committee to Protect Journalists (CPJ) abbiamo ricevuto in prigione, poco prima del processo. Dietro le sbarre e una barriera chiara che riflette in parte la luce e oscura la sua immagine, una maschera facciale viene abbassata quanto basta per mostrare i tubi di alimentazione fissati nelle sue narici. Le guardie carcerarie le hanno rasato la parte anteriore della testa. I suoi occhi guardano dritto nella telecamera. Urlano miseria.

Arrestata a maggio, Zhang ha fatto uno sciopero della fame durante la sua detenzione, secondo Amnesty International. In risposta, le autorità della prigione l’hanno trattenuta e le hanno imposto sostanze nutritive. Il suo avvocato ha detto al CPJ, dove lavoro, che aveva perso molto peso ed era invecchiata per decenni in prigione. Zhang ha detto che teme di morire lì. Si è anche presentata al processo su una sedia a rotelle.

Eppure, nonostante la sofferenza di Zhang, anche i suoi occhi gridano di sfida. Non è una figura patetica. Proprio l’opposto. Lei è un eroe Zhang, un avvocato di formazione, è andata a Wuhan di propria iniziativa. I suoi rapporti consistevano nel parlare con persone comuni di ciò che pensavano e nel pubblicare gli account su Twitter e YouTube .

Sì, certo, ha anche criticato la risposta del governo alla pandemia – duramente, infatti. Ma in carcere, con la sensibilità di un avvocato, ha ripetutamente negato di aver riferito notizie false e ha insistito sulla legge cinese che le dà il diritto di denunciare. E ha ragione. L’articolo 35 della costituzione cinese afferma: “I cittadini della Repubblica popolare cinese godono della libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione, di processione e di manifestazione”. Durante il processo, Zhang ha insistito sul fatto che i discorsi delle persone non dovessero essere censurati. Il 1 ° dicembre, la Cina ha tenuto in prigione 47 giornalisti, incluso Zhang, la maggior parte di qualsiasi altra nazione, secondo un censimento carcerario annuale condotto dal CPJ. Molti altri vengono trattenuti per la segnalazione del Covid-19. Altri hanno segnalato violazioni dei diritti umani o disordini sindacali. Alcuni, come Huang Qi, un pioniere della segnalazione dei diritti umani, sono recidivi, hanno sofferto di negligenza medica e hanno visto i loro avvocati costretti a dimettersi o addirittura radiati dall’albo. Il governo cinese non ha risposto alle domande del CPJ per un commento. Il loro trattamento è duro, come descritto al CPJ dall’ex incarcerato Lu Yuyu, il quale ha recentemente dichiarato al Wall Street Journal che la repressione del governo significava “(t) non ha senso” continuare il suo lavoro passato documentando disordini. Il governo cinese non ha risposto alla richiesta di commento del CPJ o del Journal.