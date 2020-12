Xi Jinping: Cina-Ue insieme per dare il via ad un nuovo inizio di investimenti nel 2021

AgenPress – La Ue e la Cina hanno concluso un accordo politico sugli investimenti, dopo sette anni di negoziati. Lo rende noto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Proprio oggi si è svolta la teleconferenza Ue-Cina, per concludere i negoziati sull’accordo per gli investimenti. Per la Ue hanno partecipato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e della Commissione, Ursula von der Leyen, la cancelliera Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, mentre per la Cina il presidente Xi Jinping che ha promesso che la Cina e l’Ue, due delle maggiori potenze, civiltà e mercati del mondo, “si uniranno per dare il via a un nuovo inizio nel 2021”.

Xi, hanno riferito i media di Pechino in merito al completamento dei negoziati sull’accordo di investimento bilaterale, ha sottolineato che l’intesa “dimostra la determinazione e la fiducia della Cina ad aprirsi ad un livello elevato e fornirà un più ampio accesso al mercato, un migliore contesto imprenditoriale, maggiori garanzie istituzionali e migliori prospettive di cooperazione bilaterale”.