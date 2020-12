LAV Roma denuncia ennesimo voltafaccia della Sindaca Raggi su Bioparco

AgenPress. La sede LAV di Roma critica l’iniziativa “Al Bioparco cominciamo bene!” promossa da Roma Capitale e Maurizio Costanzo e presentata dalla Sindaca Virginia Raggi.

In cinque giorni di gennaio i bambini fino a dieci anni avranno la possibilità di entrare e visitare gratuitamente il Bioparco, lo zoo di Roma, e il primo giorno riceveranno anche un peluche in omaggio che gli verrà donato dalla prima cittadina e dall’ospite speciale Max Giusti.

La sede LAV di Roma ricorda l’impegno della sindaca inserito nero su bianco nel suo programma elettorale 4 anni fa che prevedeva la trasformazione dello zoo di Roma in Centro di Recupero fauna selvatica e ricorda anche che un anno fa la giunta capitolina ha perfino stanziato 3 milioni di euro in 3 anni per sostenere una azienda, la Fondazione Bioparco che gestisce lo zoo, che già prima dell’emergenza Covid presentava un deficit di 8 milioni di euro in bilancio (nonostante i nuovi investimenti milionari, come l’acquisto 2 rinoceronti bianchi nel 2019).

Nel luglio scorso la sindaca Raggi ha approfittato della nascita di due sfortunate leoncine, che trascorreranno la loro vita condannate all’ergastolo, per promuovere le visite di famiglie e bambini in quel “luogo meraviglioso” che secondo lei è lo zoo. Ora gli ingressi gratis e i peluche ai bambini.

“La sindaca Raggi invita i bambini ad andare allo zoo nientemeno che per imparare rispettare gli animali ma è decisamente un inganno! In realtà viene propagandata la prigionia e la sofferenza di esseri senzienti, spacciandola per un benessere inesistente e per normalità – dichiara il responsabile della sede LAV di Roma David Nicoli – Condizionare i bambini a considerare bello e divertente il tragico destino di questi sfortunati reclusi a vita è qualcosa di inqualificabile. E’ proprio il peggior insegnamento al mondo che si possa dare ai bambini, che non bisognerebbe mai ingannare, come peraltro non bisognerebbe mai ingannare gli elettori. Se proprio la sindaca vuole insegnare qualcosa ai bambini, le consigliamo di iniziare dall’insegnare loro che le promesse si mantengono e che lo spettacolo non è dentro uno zoo ma in natura e si chiama libertà”.