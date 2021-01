AgenPress. Trentacinque milioni di cartelle esattoriali ferme da mesi, più altri 15 milioni di accertamenti e avvisi: totale 50 milioni di atti del Fisco, in pratica uno per ogni italiano, in arrivo a partire dalle prossime settimane.

Sono tutte scadenze precedenti la pandemia, che poi il governo nel corso del 2020 ha più volte rinviato per limitare i danni.