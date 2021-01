Governo, Silvestroni (FDI): basta scoperto di cento euro per segnalazione, vergogna

AgenPress. “Basta uno scoperto di cento euro per essere dichiarato fallito con il ritiro delle carte di debito e blocco del conto corrente, è questo il regalo dell’autorità bancaria europea dal primo Gennaio 2021. Uno scoperto minimo sul conto sarà sufficiente per essere segnalati alla centrale dei rischi.

I piccoli scoperti, fondamentali per far fronte ai pagamenti di gas e luce o agli stipendi e i contributi previdenziali, le rate di finanziamenti e mutui saranno bloccati. Una catastrofe dopo quello che è accaduto con la pandemia. Con la grande credibilità di Conte e di questo governo in Europa si poteva almeno tentare di chiedere una proroga per l’entrata in vigore di queste regole scellerate.

Invece, non hanno alzato un dito per evitare questa assurdità che devasterà la nostra economia. Un grazie particolare al PD per aver scelto Gentiloni come commissario all’economia in Europa.”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia alla Camera Marco Silvestroni, capogruppo in commissione trasporti a Montecitorio.