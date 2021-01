Usa. Trump è il 4 ° presidente a non partecipare alla cerimonia per il suo successore

AgenPress – Il presidente Donald Trump ha annunciato venerdì che non parteciperà all’inaugurazione del presidente eletto Joe Biden il 20 gennaio. Se seguirà, diventerà solo il quarto presidente a boicottare l’inaugurazione regolarmente programmata del suo successore e il primo in più di 150 anni a farlo. – Il presidente Donald Trump ha annunciato venerdì che non parteciperà all’inaugurazione del presidente eletto Joe Biden il 20 gennaio.

Altri due presidenti hanno perso le giurie regolarmente programmate dei loro successori, Martin Van Buren e Woodrow Wilson. La ragione dell’assenza di Van Buren è sconosciuta ma non vista come dannosa dagli storici, mentre quella di Wilson era per motivi di salute.

Richard Nixon non ha partecipato all’inaugurazione di Gerald Ford alla Casa Bianca dopo che Nixon si è dimesso a metà del suo secondo mandato nell’agosto 1974.