Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Politica, esaltare il noi e non l’io”

AgenPress. “Come da me detto nel recente passato, il Paese vive un momento delicato e di emergenza. Davanti a questa situazione, la politica non può e non deve permettersi divisioni e liti, ma cercare quanto unisce e non divide nel nome della responsabilità. Un ventilato ritorno alle urne non ha senso ed è dannoso.

Lo ha invece un governo di responsabilità composto dalla forze di buona volontà per portare il Paese fuori dalla crisi sanitaria ed economica e solo dopo eventualmente alle urne.

Deve prevalere la logica del noi e non dell’io, come saggiamente ha detto nella sua intervista Mediaset Papa Francesco. La politica è la più alta forma di carità secondo la definizione di San Paolo VI e la stessa dottrina sociale della Chiesa”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.