In Cina periodo più buio dal massacro di Tienanmen. Morsa repressione a Hong Kong

AgenPress – L’ accentuata repressione del governo cinese a Hong Kong e nello Xinjiang è emblematica del peggioramento della situazione dei diritti umani sotto il presidente Xi Jinping, ha affermato oggi Human Rights Watch nel suo Rapporto mondiale 2021 . Queste repressioni, insieme all’iniziale insabbiamento del Covid-19 da parte delle autorità, che ha contribuito alla pandemia globale, hanno generato una crescente mobilitazione internazionale contro i diritti di Pechino.

I governi si rendono sempre più conto che le violazioni dei diritti di Pechino in patria hanno conseguenze globali “, ha affermato Sophie Richardson, Direttore cinese di Human Rights Watch. “Questo slancio dovrebbe tradursi in sostegno a indagini indipendenti sullo Xinjiang, un nuovo mandato delle Nazioni Unite per monitorare le violazioni dei diritti umani e la fine dell’impunità del governo cinese per gravi violazioni”.

Nel World Report 2021 di 761 pagine , la sua 31a edizione, Human Rights Watch esamina le pratiche sui diritti umani in più di 100 paesi.

Nel suo saggio introduttivo , il direttore esecutivo Kenneth Roth sostiene che la nuova amministrazione degli Stati Uniti dovrebbe incorporare il rispetto dei diritti umani nella sua politica interna ed estera, in un modo che è più probabile che sopravviva alle future amministrazioni statunitensi che potrebbero essere meno impegnate per i diritti umani. Roth sottolinea che anche se l’amministrazione Trump ha per lo più abbandonato la protezione dei diritti umani, altri governi si sono fatti avanti per difendere i diritti.

Le autorità inizialmente hanno nascosto le informazioni al pubblico, casi sottostimati, minimizzato la gravità dell’infezione e scartato la probabilità di trasmissione tra esseri umani.

Le autorità hanno anche arrestato persone per “diffusione di voci”, censurato le discussioni online sull’epidemia e frenato le notizie dei media. In alcune aree bloccate, non sono riusciti a garantire un accesso appropriato a cure mediche, cibo e altre necessità. Pechino ha anche fatto pressioni sull’Organizzazione mondiale della sanità per ritardare la dichiarazione di un avviso globale sul virus e ha limitato l’accesso degli esperti internazionali per indagare sulla sua origine.

A Hong Kong, il 30 giugno il governo cinese ha imposto la legge sulla sicurezza nazionale draconiana e formulata in modo vago, il suo attacco più aggressivo ai diritti umani nel territorio dal trasferimento della sovranità nel 1997. Anche le autorità di Hong Kong hanno squalificato una dozzina di figure pro-democrazia delle imminenti elezioni legislative, ha rinviato quelle elezioni e poi ha cacciato la maggior parte dell’opposizione dalla legislatura. Hanno fatto irruzione in un giornale pro-democrazia; ha perseguito manifestanti pacifici, funzionari eletti e giornalisti; e ha eliminato gli insegnanti pro-democrazia e ha ridotto l’espressione nelle scuole .

Nello Xinjiang, gli sforzi del governo cinese per cancellare l’identità degli uiguri e di altri musulmani turchi sono continuati. Mentre le autorità sembravano aver chiuso alcuni campi di educazione politica e “rilasciato” detenuti a seguito dell’indignazione globale, un numero incalcolabile di musulmani turchi rimane in detenzione e prigione. Alcuni detenuti uiguri “rilasciati” sono costretti a lavorare nelle fabbriche dentro e fuori lo Xinjiang.

Le autorità cinesi continuano a mettere a tacere gli avvocati e gli attivisti per i diritti umani e a rafforzare le restrizioni su Internet e sui media, rendendo più difficile ottenere informazioni accurate sulla Cina.

Un numero crescente di governi , funzionari delle Nazioni Unite ed esperti di diritti e gruppi della società civile in tutto il mondo hanno espresso pubblicamente preoccupazioni per le violazioni dei diritti umani in Cina nel 2020; in particolare a Hong Kong e nello Xinjiang. Un gruppo senza precedenti di 50 esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite ha rilasciato una dichiarazione congiunta, invitando gli stati ad “agire collettivamente e con decisione per garantire che la Cina rispetti i diritti umani e rispetti i suoi obblighi internazionali”.