Usa. Cnn. Trump non vuole dimettersi. Lascerà Washington prima del 20 gennaio

AgenPress – Donald Trump non si dimetterà. Lo riporta Cnn citando fonti dell’amministrazione Usa, che descrivono un presidente furioso per l’impeachment. Una furia che avrebbe scaricato sui suoi consiglieri nel corso di una discussione su Richard Nixon, l’ex presidente che si è dimesso in seguito allo scandalo del Watergate.

Trump, mette in evidenza Cnn, non avrebbe intenzione di dimettersi perché convinto che il vicepresidente Mike Pence non gli concederebbe la grazia. E per questo ha vietato a tutti i suoi consiglieri di fare riferimento o di paragonarlo all’ex presidente Nixon.

Trump intende lasciare Washington prima della cerimonia di insediamento di Joe Biden il 20 gennaio. Il presidente uscente, riportano i media americani, intende trasferirsi a Mar-a-Lago, in Florida, e assumere una piccola parte dello staff che lavora per lui alla Casa Bianca. Gli assunti continueranno a lavorare con Trump o Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump.