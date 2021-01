Governo. Centrodestra “unito e compatto”. Salvini, voteremo decreto Ristori e scostamento bilancio

AgenPress – “Mentre l’ex maggioranza mette in scena uno spettacolo offensivo per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia, il centrodestra lavora concretamente ai contenuti, a costruire una alternativa alla sinistra forte e capace di affrontare le difficili sfide che l’Italia si trova davanti”. Si dice “unito e compatto” il centrodestra al termine del vertice svoltosi a Milano. Presenti Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giovanni Toti e Maurizio Lupi, hanno partecipato in collegamento Zoom Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Lorenzo Cesa.

“Da mercoledì, se non hanno i numeri, noi saremo in grado di prenderci le nostre responsabilità. Stiamo già ragionando di progetto e squadra alternativi a questa sinistra che mettano al centro lo sviluppo e la crescita”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra svoltosi a Milano. “Iv potrebbe avere un posto in questa coalizione? No, da Renzi mi separa il mondo”, risponde Salvini ai giornalisti.

“Il centrodestra voterà a favore del decreto Ristori e dello scostamento di bilancio, perché quelli sono soldi per famiglie e imprese”.