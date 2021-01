Governo. Molinari (Lega), per il M5S erano traditori, venduti, voltagabbana, oggi “costruttori”

AgenPress – “Gli italiani sono di fronte a uno spettacolo disarmante, immondo e indegno: una sorta di calcio mercato dei parlamentari con improbabili talent scout come Mastella, e lo dico non tanto per esprimere un giudizio morale su Mastella ma pensando al giudizio che dava su quelli che ora chiamate ‘costruttori’, la principale forza politica del suo governo cioè il M5s. I termini più gentili allora erano traditori, venduti, voltagabbana. Come si può conciliare quello che si diceva allora con ora?”. L’ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera nella dichiarazione di voto contro la fiducia al governo. E ha continuato: “Questo si spiega guardando i motivi per cui è nato questo governo e cioè solo contro un leader, Matteo Salvini, e contro un partito, la Lega, solo per la paura di non trovarsi più al governo. Quando non si hanno idee e visione, tutto poi è possibile”.