Usa. Trump e Melania lasciano la Casa Bianca: “Sono stati quattro anni incredibili”

AgenPress – Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca alle 8 del mattino circa (le 14 in Italia) accompagnato dalla moglie Melania. Mano nella mano, lei vestita di nero, si sono concessi per pochi istanti ai fotografi prima di salire sul Marine One. In elicottero, a poche ore dalla cerimonia di insediamento del suo successore, hanno raggiunto la Joint Base Andrews, nel Maryland, per la cerimonia di saluto ufficiale. Trump ha chiesto un tappeto rosso, un saluto con 21 salve di cannone e militari in uniforme da parata. Da lì Trump, accompagnato dalla moglie Melania, raggiungerà il suo resort di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, a bordo dell’Air Force One.

Al suo arrivo alla base di Andrews Donald Trump e Melania sono stati salutati dai cori dei di fan e da salve di cannone. “Sono stati 4 anni incredibili. Ringrazio la famiglia, gli amici e il mio staff”, ha detto Trump, parlando dal podio allestito alla base militare. davanti a lui una piccola folla, tra cui tutti i suoi figli: da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr. L’atmosfera è più da comizio che da discorso di commiato. Quasi subito ha ceduto la parola alla moglie Melania che ha nuovamente ringraziato tutti: “E’ stato un grande onore per me essere la First Lady di questa bellissima nazione”.

“Quello che abbiamo fatto è stato eccezionale”, ha detto Trump che ha parlato di quanto fatto dalla sua amministrazione per le forze armate e per i veterani. Poi ha rammentato i tagli fiscali: “Se aumenteranno le tasse, ricordatevi che io ve l’avevo detto”, i tassi di occupazione, il mercato azionario. “Vedrete grandi numeri quando saranno disponibili, ma fate attenzione. Abbiamo la migliore economia del mondo, siamo stati colpiti come tutti da questa pandemia. Il vaccino sviluppato in nove mesi è un miracolo. Ne abbiamo avuti due: un obiettivo straordinario!”.

“We love you, Vi amiamo e ritorneremo. Andando via, voglio ringraziare il vicepresidente Pence, il congresso e tutti a Washington quelli che hanno lavorato con noi. Buona vita”. Secondo indiscrezioni, il presidente starebbe pensando a creare un suo partito, il ‘Patriot Party’ ma molto dipenderà dalle sue vertenze legali, a partire dall’impeachment. Alla cerimonia – non menzionata nell’ultimo comunicato della Casa Bianca contenente l’agenda degli impegni quotidiani di Trump, e dove è scritto solo che “il presidente e la first lady lasceranno Washington alle 8 per Palm Beach, Florida” – sono stati invitati amici, alleati ed ex funzionari dell’amministrazione. Ciascun invitato è autorizzato a portare con sé 5 ospiti, secondo quanto risulta dall’invito diramato in vista dell’evento e citato da diversi media, tra cui Cnn e Axios. Gli invitati devono indossare le mascherine. Al termine del discorso, con lui, sull’Air Force One, sono saliti la First Lady, i figli Donald jr. e Eric, la figlia Tiffany. In sottofondo le note di YMCA, successo dei Village People.