Russia. Navalny, “non intendo suicidarmi”. Michel (Ue) a Putin, venga scarcerato

AgenPress – L’oppositore russo Alexiei Navalny, rinchiuso in un carcere di Mosca, ha dichiarato di non volersi suicidare. “Per ogni evenienza: non ho intenzione di impiccarmi alla finestra né di tagliarmi le vene o la gola con un cucchiaio affilato”, ha scritto Navalny su Instagram. “Uso le scale con molta attenzione e mi misurano la pressione ogni giorno, quindi è escluso un attacco cardiaco improvviso […]. Sono in uno stato psicologico ed emotivo stabile”. Lo riporta il Moscow Times.

In aiuto di Navalny il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Oggi, nella mia telefonata col presidente Vladimir Putin ho ribadito che l’Ue è unita nella sua condanna per la detenzione di Alexey Navalny e ne chiede l’immediata scarcerazione”. Così “La Russia deve fare immediatamente un’indagine completa e trasparente sul tentativo di uccidere”, ha scritto su Twitter.