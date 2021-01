Usa. Biden vuole rimuovere il divieto per i transgender di arruolarsi nelle forze armate

AgenPress – Joe Biden si avvia a rimuovere il divieto imposto da Donald Trump che impedisce ai transgender di arruolarsi nelle forze armate. La firma del decreto che rimuove il divieto è attesa già nella giornata di oggi. Il provvedimento, secondo indiscrezioni, è appoggiato dal ministro della Difesa Lloyd Austin.

Trump aveva emesso nel 2018 l’ordine che bandiva le persone transgender dal far parte dell’esercito americano eccetto che per “circostanze limitate”.

Ieri ha imposto il divieto di entrare negli Stati Uniti alla maggior parte dei cittadini non statunitensi provenienti da Regno Unito, Brasile, Irlanda e gran parte dell’Europa. Il divieto sarà esteso anche al Sudafrica, dopo le segnalazioni delle nuove varianti di coronavirus Covid-19.

Una decisione che si colloca nel piano della nuova amministrazione democratica per combattere l’epidemia che sta dilagando nel paese più colpito al mondo sia in termini di contagi (25,14 milioni) sia di morti (oltre 419 mila). La risoluzione è adottata una settimana dopo che l’ex presidente Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo che avrebbe revocato tali restrizioni ai viaggiatori provenienti da questi paesi. Una mossa giudicata imprudente dal nuovo presidente deciso a una strategia rigorosa. Trump, che aveva imposto il bando sui voli commerciali all’inizio della pandemia, prima di lasciare la Casa Bianca ha sottoscritto un ordine esecutivo per la revoca.

Il documento, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 26 gennaio, prevedeva l’ingresso ai viaggiatori internazionali negli Stati Uniti previo risultato negativo del test al virus entro tre giorni dal volo. Restrizioni che erano state mantenute, invece, nei confronti di Cina e Iran a causa della “loro mancanza di trasparenza e della loro mancanza di cooperazione con gli Stati Uniti finora nella lotta alla pandemia”. Un ordine che Biden ha contestato fin da prima del suo insediamento. “Nel momento in cui la pandemia sta peggiorando e le varianti del virus si diffondono, non è il momento per togliere di restrizioni ai voli dall’estero”, aveva twittato qualche giorno fa Jen Psaki, responsabile alla Comunicazione della Casa Bianca con Biden.