Cina. Esperti Oms finiscono la quarantena. Fra due giorni al lavoro per il virus

AgenPress – Il team dei super esperti dell’Oms, arrivato il 14 gennaio a Wuhan per indagare sulle origini del coronavirus, inizierà a lavorare sul campo tra due giorni dopo aver concluso la quarantena in una struttura apposita. Lo ha annunciato la portavoce dell’Oms, Margaret Harris, in un briefing dell’Onu a Ginevra. “Tra poco cambieremo scenario… se tutto va bene. Oggi tampone e test sierologico”, ha scritto su Twitter Marion Koopmans, una degli scienziati che fanno parte della squadra, postando la foto della vista dall’hotel in cui si trova con i suoi colleghi.