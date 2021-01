Libro Palamara, Daniela Santanchè (FDI): 20 anni per scoprire gli altarini

AgenPress. “Ci sono voluti più di 20 anni perché venisse alla luce il complotto che e’ esistito tra la sinistra di questo Paese e una parte della magistratura per azzoppare il centrodestra italiano.

Oggi il libro verità di Palamara rende giustizia a Silvio Berlusconi e a molte altre vittime del sistema. Consiglio la lettura di questo libro e auspico che vi sia una commissione di inchiesta parlamentare per fare luce su quanto e’ accaduto.

La magistratura non può pensare di aver risolto identificando in Palamara un capro espiatorio per allontanare l’ombra della riforma della giustizia e continuare a gestire impropriamente un potere decisivo sulla vita delle persone.”

Lo dichiara in una nota la Senatrice Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia.