Roma. Ennesimo femminicidio. Manuela, 50 anni, uccisa in strada a colpi di fucile dall’ex compagno. Si è costituito

AgenPress – Si chiamava Manuela Petrangeli, la fisioterapista 50enne uccisa a colpi di fucile a Roma dall’ex compagno, Gianluca Molinaro, 53 anni, si é costituito in una caserma dei carabinieri consegnando il fucile con cui avrebbe compiuto l’omicidio, ammettendo le proprie responsabilità. Nonostante i tentativi di rianimarla per la 51enne, una fisioterapista, non c’è stato nulla da fare, è morta in strada nella zona di Casetta Mattei.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Le indagini sono affidate al pool anti violenza coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Verrà disposta l’autopsia.

Manuela Petrangeli, lavorava presso la casa di cura Villa Sandra che si trova nella stessa via degli Orseolo, struttura dalla quale era appena uscita.