Usa 2024. Trump ironizza: Biden vada avanti e ignori le critiche. Si accorciano le distante tra i due nei 7 Stati chiave

AgenPress – Joe Biden accorcia le distanze da Donald Trump nei sette stati chiave dopo il dibattito: l’ex presidente è infatti avanti con il 47% e Biden segue con il 45%, lo scarto minore da ottobre. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio Bloomberg-Morning Consult, secondo il quale il presidente è avanti a Trump in Michigan e Wisconsin, mentre è indietro in Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina. Lo svantaggio comunque è nel margine di errore del sondaggio. In Pennsylvania però Biden è molto dietro a Trump, che ha il 51% delle preferenze contro il 44% del presidente.

Trump ha ironizzato sull’intervista di Biden affermando che “dovrebbe ignorare le critiche e andare avanti con forza”: Donald Trump ironizza sul presidente dopo l’intervista a Abc. “Dovrebbe essere preciso ed energico come è stato al dibattito. Dovrebbe continuare la sua campagna per la distruzione americana che rende la Cina grande”, aggiunge l’ex presidente sul suo social Truth. Trump e la sua campagna preferiscono che Biden prosegua la corsa ritenendolo più debole di qualsiasi altro candidato.