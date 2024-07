Botta e risposta Borghi-Lupi su stop obbligo vaccinale per i bambini. “Non è una proposta no vax”

AgenPress – Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, critica le affermazioni di Borghi sui vaccini afferma che “lo stop all’obbligo vaccinale per i bambini è una sciocchezza scientifica. Ed è da irresponsabili da un punto di vista politico. La salute dei bambini non può essere messa in discussione per un pugno di voti o per rincorrere i No vax”.

Immediata la replica: “Caro Maurizio, secondo te tutti i paesi europei in cui l’obbligo non c’è (la stragrande maggioranza, dalla Germania alla Spagna) vivono nella “sciocchezza antiscientifica” e sono irresponsabili? Mi sai indicare se la UE consiglia l’obbligo vaccinale o la corretta informazione?”, risponde Borghi.

“È dall’anno scorso che dico che avrei presentato l’emendamento per cancellare la Lorenzin. Non ho nessun bisogno poi di essere in “compagnia”. Ognuno si assume le proprie responsabilità. Se c’è una maggioranza pro obblighi basta saperlo”, aggiunge Borghi.

“Due parole per spiegare meglio la mia proposta di abolizione della legge Lorenzin perché i giornali come al solito scrivono sciocchezze. Non è una proposta no vax e non è “follia antiscientifica” o “ritorno al medioevo”, anzi, è adeguarsi alle migliori pratiche internazionali”.