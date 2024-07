Francia ballottaggi. Il sistema elettorale francese

AgenPress. Il territorio francese è suddiviso in 577 circoscrizioni elettorali, pari al numero di seggi del parlamento da rinnovare. In ogni collegio può vincere una sola persona candidata e può farlo al primo turno – svoltosi lo scorso 30 giugno – se ottiene il 50 per cento più uno dei voti espressi da almeno il 25 per cento degli elettori e delle elettrici iscritte alle liste.

Oggi il secondo turno si svolge in tutte quelle circoscrizioni che non hanno eletto un candidato al primo turno. Viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. I candidati al secondo turno possono essere anche più di due, ma in molti seggi il blocco di sinistra e il partito di Macron hanno optato per un solo candidato, in grado di fronteggiare quello dell’estrema destra.