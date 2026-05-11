Trump apre la porta alla sospensione della tassa sulla benzina

AgenPress. Il segretario all’Energia Chris Wright ha dichiarato che l’ amministrazione Trump è “disponibile” a sospendere la tassa federale sulla benzina a fronte degli alti prezzi alla pompa.
le sue dichiarazioni attenuano leggermente la posizione della Casa Bianca sull’idea di abolire la tassa federale sulla benzina di 18,3 centesimi al gallone. I sondaggi mostrano che il presidente Trump rischia di subire ripercussioni politiche a causa dei prezzi, che hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi quattro anni.
Domenica il prezzo medio della benzina normale negli Stati Uniti ha raggiunto i 4,52 dollari al gallone, rispetto a poco meno di 3 dollari all’inizio della guerra.
Wright, interrogato sulla sospensione della tassa sulla benzina durante la trasmissione “Meet the Press” ha dichiarato che “siamo aperti a tutte le idee” per ridurre i costi per consumatori e imprese.