Bangladesh. Da marzo oltre 344 bambini morti a causa del morbillo

AgenPress. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie governative, in Bangladesh, dall’inizio dell’epidemia di morbillo scoppiata a marzo, sono morti 344 bambini, mentre il numero dei casi nel Paese continua ad aumentare.

Secondo la Direzione Generale dei Servizi Sanitari, 11 bambini sono deceduti nelle ultime 24 ore. Di questi, quattro erano risultati positivi al morbillo tramite test di laboratorio, mentre i restanti sette presentavano i sintomi della malattia.

Secondo i dati ufficiali ultimamente sono stati confermati altri 282 casi di contagio da morbillo tra i bambini e altri 1.278 con i sintomi dell’infezione sono stati ricoverati in ospedale.

Il morbillo è un’infezione virale altamente contagiosa che può essere prevenuta con la vaccinazione. I primi sintomi sono catarrali, seguiti da eruzioni cutanee. I sintomi compaiono da 10 a 12 giorni dopo l’esposizione dei bambini al virus.

Dal 15 marzo, 49.159 bambini nel Paese del Sud-est asiatico hanno manifestato sintomi di morbillo. Di questi, 34.909 sono stati ricoverati in ospedale. In 6.819 casi la diagnosi di morbillo è stata confermata da test di laboratorio. Oltre 30.000 bambini sono stati dimessi.

Agli inizi di aprile, il governo del Bangladesh, con il supporto di UNICEF, OMS e GAVI, ha lanciato una campagna di emergenza per vaccinare i bambini contro il morbillo e la rosolia. Secondo l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, l’obiettivo è proteggere oltre 1,2 milioni di bambini di età compresa tra i sei mesi e i cinque anni.