Ucraina. Una scuola sotterranea in costruzione a Zaporizhzhia

AgenPress. In Ucraina, una scuola su sette nel Paese, è stata danneggiata a causa dell’invasione russa.

Nella città meridionale ucraina di Zaporizhzhia è in costruzione la prima scuola sotterranea ciò permetterà di riprendere le lezioni in presenza e in sicurezza. Progettata per ospitare 500 alunni, è stata costruita a quasi sette metri di profondità.

Il governatore di Zaporizhzhia ha affermato che saranno costruite dieci scuole sotterranee in tutta la regione, cinque delle quali sono già in costruzione e dovrebbero aprire entro la fine dell’anno.